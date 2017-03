Username: 1

<[auth] a href="http://rdrnews.com/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/AragonObit.jpg"> Maria Elena Aragon passed away on Monday, March 6, 2017 at the age of 49. She was born in Cuernavaca, Morelos, Mexico on July 5, 1967 to Antonio Campos and Guadalupe Medina Campos. A memorial service will be at Grace Community Church on Monday, March 13, 2017, at 12:00 noon with Pastor Rick Hale officiating. A tribute of Maria’s life may be found at andersonbethany.com where you may leave memories and expressions of sympathy for her family.

A highly educated and respected woman, Maria graduated from La Mar University with a Master’s Degree. She worked with the Roswell Independent School District and the New Mexico School for the Deaf. Maria was very passionate about her students and the work she did with them. Her caring, compassion and positive attitude was evident to all.

As a member of Grace Community Church, Maria volunteered in many ministries and activities. One place where you might see her volunteering her time was at the Adult Center, teaching Spanish.

No place or person was more vital to Maria than her husband, son and family. She was very active and supportive in their lives and activities.

Beautiful paintings are a legacy that Maria leaves behind as her talents also extended to being an artist. Perhaps she gained inspiration for some of her paintings from the walks she so enjoyed taking on beautiful days.

Surviving to cherish Maria’s memory are her husband, Castulo Aragon Jr; son, Sebastian Tilton; parents: Antonio Campos and Guadalupe Medina; brother, Antonio Campos and many relatives and friends.

María Elena Aragón falleció el Lunes, 6 de Marzo de 2017, a la edad de 49 años. Ella nació en Cuernavaca, Morelos, México, el 5 de julio de 1967 a Antonio Campos y Guadalupe Medina Campos. Un servicio conmemorativo será en Grace Community Church el Lunes, 13 de Marzo de 2017, 12:00 del mediodía con el Pastor Rick Hale oficiando. Un homenaje de la vida de María puede ser encontrada en andersonbethany.com donde puede dejar recuerdos y expresiones de condolencias a su familia.

Muy educada y respetada mujer, María se graduó de la Universidad de La Mar con un titulo de maestría. Trabajó con el Distrito Escolar Independiente de Roswell, Nuevo México y la Escuela para sordos de Nuevo Mexico. María fue muy apasionada hacia sus alumnos y el trabajo que hizo con ellos. Su cuidado, compasión y actitud positiva era evidente para todos.

Como miembra de la Iglesia Grace Community Church, Maria era voluntaria en muchos ministerios y actividades. Un lugar donde usted podría ver su trabajo de voluntaria, fue en El Centro De Adultos, dando la enseñanza de español.

Ningún lugar ni persona era más esencial a María que su esposo, hijo y familia. Ella fue muy activa y los apoyó en sus vidas y actividades.

Hermosas pinturas de María son un legado que deja atrás, ver como sus talentos también extendieron de ser artista. Quizás ella obtuvo la inspiración para algunas de sus pinturas en los hermosos días que disfrutaba sus paseos.

Sobrevivientes que atesoran la memoria de María son su marido, Cástulo Aragón Jr; hijo, Sebastian Tilton; padres: Antonio Campos y Guadalupe Medina; hermano, Antonio Campos; y muchos familiares y amigos.

