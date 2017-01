Username: 1

The following students are named to the Dean’s List at Eastern New Mexico University-Roswell for the fall 2016 semester. To be named to the Dean’s List, students must earn a 3.25 or higher grade point average while carrying at least 12 semester hours.

Maram Abdelaziz, Mendi L. Acosta, Colette Acosta, Devin M. Adams, Miguel A. Aguilar, Chyanne E. Akin, William B. Akin, Keilah A. Alcaraz, Alberto I. Alcaraz, Ruth M. Alfaro Rivera, Sean P. Allyn, Veronica M. Alonso, Gavino Alvarado, Fatima Amaya, Candido V. Andazola, Isaac Andazola, Alexis R. Angeles, Brenden Anglin, Sebastian Angus-Larranaga, Isaiah Anzures, Joshua Aragon, Rico G. Aragon, Larhyn W. Archie, Kimberly Arnero, Jacqueline Arnero, Elisabethe Ash, Queenie D. Atillo, Kaitlin M. Baca, Sialia J. Baizel, Brenda C. Balbino, James Barela, Tyrikque D. Barros, Billy Beall, Tristen T. Beaty, Stefeni D. Becerra, Stephen A. Bechtel, Richard H. Bell, Jonas A. Belon, Madison Benedict, Jennifer L. Benton, Enevy Bernal, Lindsay T. Black, Christine E. Blais, Kathryn Boydstun, Ricky R. Bryant, Chase Burge, Katherine M. Burns, Tyrikque R.R. Bush III, Gabriel W. Bustamante, Anthony Bustillos, James R. Caalaman, Carlos M. Campos, Roxana Campuzano, Alejandro Cano, Daniel A. Caro, Gregory F. Carrillo, Jad Carver, Omar Castaneda, Diana L. Castillo, David Castro, Ireri G. Chacon, Angelica Chacon, Ryan R. Chambers, Jason Chandler, Isaac Chaparro, Stephanie P. Chavarria, Danette M. Chavez, Samantha N. Chavez, Reyes N.J. Chavez, Charles Christensen, Vonetta L. Clark, Thomas D. Clark, Zachary L. Coe, Gregory J. Collins, Andrew J. Collins, Delilah O. Collins, Juan E. Contreras, Gannon N. Cook, David B. Crawford, Carlos J. Cruz, Justin L. Cullins, Sabrina Daniel, Jeremy K. Daniels, Claire Dawahoya, Samantha De Los Santos, Melissa De Santiago, Raulemilio F. Del Aguila, Jarvis M. Delgarito, Sarahi Diaz, Kit W. Dilley, William J. Dilley Jr., Roberto Dominguez, Cole A. Douglas, Rochelle S. Dozier, Elijah [auth] Duran, Mariah L. Dutchover, Chauncey T. Dyer, Alejandra Dykstra, Kimberly N. Echavarria, Paul Echeverria, Eric R. Ehler, Brooke Elliott, Bianca M. Enriquez.

Shyla M. Ervin, Yajahira S. Escalona, Adrianna C. Espinoza, Joseph A. Evan, Jake L. Farmer, Mica L. Fauntleroy, Hamza H. Feroze, Lydia L. Ferris, Leticia Z. Flores, Ryleigh J.G. Flynn-Tanner, Alexandra M. Franco, Hale Fredrickson, Dakota R. French, Alexis P. Fuentes, Dasia K. Fuller, Bradley Galvan, Analysia N. Gamboa, Andrew Garcia, Jaylene A. Garcia, Ryan M. Gass, Jeffrey M. Gazdik, Alexandra D. Gentry, Etzahel Gomez, Dominic R. Gomez, Alfredo Gomez, Luis M. Gomez, Jacob M. Gonzales, Misty A. Gonzales, Sergio Gonzalez, Kristen M. Good, Matthew E. Gordon, Miquela K. Gorham, Cristal A. Granados, Jacob Gregory, Aubrey D. Grimes, David R. Gutierrez, Maia Gutierrez, Matthew J. Guydelkon Jr., Andrea A. Hahn, Ashton M. Hall, Carlee M. Handy, Destiny F. Harper, Justin E. Harris, Vanessa R. Harvey, Brenden H. Harvey, Juliette Heacox, Tristen Hellmers, Daniel E. Hernandez, Alberto Hernandez, Isaiah E. Hernandez, Jim Hernandez, Evelyn D. Herrera, Delia Herrera, Daniel E. Herrera, Miguel Hidalgo, James High, Tessa Hintze, Lisa M. Hobbs, Raylon M. Hodgin, Zoe E. Hollers, Colin J. Huber, Walter T.W. Hull, Stephanie B. Hunt, Mariah W. Hurd, Tamara L. Hutton, Yesica Ibarra, Jonathan A. Islas, Jordan Jackson, Manuelito S. Jacquez, Alicia Y. Jaquez, Dominic M.D. Jaure, Jamie M. Jenkins, Jesse I. Jimenez, Alondra Jimenez-Avelar, Devlin S. Johnson, Cara D. Jones, Savannah R. Jones, Rachael Kasper, Tamara Keese, Yancey B. Kendall, Amiee N. Kermode, Katie L. King, Courtney M. King. Leah Knickerbocker.

Katherine E. Kolker, Micaela Kolker, Jonathan M. Kolker, Ayde Lagunas, Courtney L. Lant, Angelica R. Lara, Gareth S. Lawson, Salvatore P. Lazzara, Zachary J. LeFurge, Jonathan C. Ledbetter, Anastasia LeDoux, Emanuel Lemay, Joseph B. Lightner, Dylan L. Rein, Sydney A. Lonowski, Marina Lopez, Lizzette O. Lopez, Jessie C. Loudermilk, Joseph R.A. Lovato, Shamara M. Lovato, Emanuel L. Lucero, Richard K. Lynch, Sandra L. Macias, Adam Madrid, Toy Madril, Leslie A. Magallanes, Fransisco R. Maldonado, Christopher Malone, Wayn L. Manning, Michael A. Mannino, Jose A. Marquez, Philip L. Marquez, Kesha Martin, Antoinette R. Martinez, Guadalupe A. Martinez, Dominic M. Martinez, Justine J. Martinez, Lorie M. Martinez, Maggiejean Martinez, Joseph R. Martinez, Omar Martinez, Francisco I. Martinez-Zamora, William T. May, Brendan Mccann, Adriana E. Medina, Brandie L. Medrano, Shelby W. Meech, Kemberly Mendoza Carmona, W. Leasa L. Metcalf, Ana Meza, Brianna N. Miles, Matthew A. Millican, Seth Mitchell, Shiloh S. Molina, Benjamin J. Monsalve, Cruzito G. Montoya, Sarah B. Moore, Dezirae N. Moore, Jerika A. Morales, Natali Morales, Aryanna A. Morgan, Marcus L. Morris.

Shawna L. Mullins, Christopher L. Neal, Amanda J. Necaise, Jose J. Noriega, Ashley L. Nowak, Taylor R. Nunez, Michael E. Nunez, Jennifer D. O’Berry, Danyelle B. Ogas Silva, Robert J. Olguin, Dolores A. Orona, Jody N. Ortega, Isaiah M. Ortiz, Rachel L. Overby, Elyssia Padilla, Adrian Paredes, Yesenia Parsons, Naomi Perez, Alexis Perez, Gwenevere M. Peterson, Cole L. Phillips, Megan Pollock, Nahomi K. Ponce, Jovani D. Ponce, Kimberly C. Porte, Corey H. Price, Cameron J. Price, Matthew C. Provencio, Christopher J. Prudencio, Peter J. Pucciarelli, Samuel J. Quevedo, Candace M. Ramberg, Stacee Z. Ramirez, Maria T. Ramirez Alvarez, Elijah J. Ramone, Vanessa Ramos Huizar, Caitlin Ray, Joshua S. Recinos, Christina M. Reddoch, Brandon L. Reed, Iesha A. Rey, Chanel N. Rey, Deyanira Reyes, Surany Reyes, Zachariah W. Ridgley, Yomara Rios- Laurenzana, Irvin R. Rivera, Carlos Rocha Jr., Jose R. Rodiguez, Jeremy D. Rodriguez, Mariana Rodriguez, Ian M. Rodriguez, Irvyng L. Rodriguez, Zeke L. Rodriguez. Darci N. Roe, Savanah J. Rogers, Chonalle Rojas, Amy Rombach, Chris L. Romero, Maria E. Romero, Wil A. Romero, Ruben M. Romero, Brandon Romero, Diego Romero, Derick Rosa, Ryan O. Rosa-Echevarria, David S. Rosales-Gonzales, Steven A. Rosser, Ammarae T. Rossi, Shaina B. Roye, Christian N. Ruiz, Venessa A. Ruiz, Jessenia R. Rutherford, Anthony M. Sanchez, Briana Y. Sanchez, Ruby ClaraAnn Sanchez, Esperanza S. Santana, Juan M. Santillan, Elizabeth C. Sarellano, Erica Sarli.

Miranda Scheidt, Lynsey A. Scholl, Matthew W. Schwab, Rebecca L. Scott, Jordan D. Scott, Jenna D. Secrist, Christina M. Sedillo, Alexander C. Sena, Keith R. Shashewanie, Michael Shelly Jr., Nicholas G. Sheppard, Tyanna L. Sierra, Gandhi A. Silva Baez, Jillian Slayton, Danielle J. Smith, Megan L. Smith, Mary A. Smith, Camron Smith, Nicholas Smith, Aaron Smith-Comanche, Jance V. Snodgrass, Leah N. Solis, Melissa J. Sorg, Amanda A. Sosa, Alexis P. Sosa, Valeria S. Soto, Lily Soto, Monica Soto Loera, Darien J. Sturtevant, Emily M. Swanner, Alison G. Taylor, Robert Tellez, Noah C. Thompson, Sarah S. Thorpe, William A. Thrasher, Sasha L. Tiernan, Derrick D. Torres, Priscilla P. Torres, Joel M. Torres, Gabriel J. Torres, Mayra A. Torres Meraz, Valerie Tran, Laura L. Treadwell, Matthew T. Trujillo, Kami R. Tucker, Collin M. Turner, Tyler W. Upton, Ernest L. Urquides, Ethan R. Urquidez, Briana Valdez, Fernando M. Valdez, Rachel J. Vale, Fabian Vargas, Sebastian Vargas, Marcos Vasquez, Caleb G. Venable, Ryan T. Verciglio, Jacob Vick, Diamantina Villa, Anthony D. Villalobos-Palmer, Beaune V. Villaraza, Alizia M. Villarreal, Peter O. Villegas, Bernardo Villegas, Natalia A. Vital, Holly T. Wampler, Jeried P. Ward, David S. Warner, Derek R. Washichek, Daniel Watts, Jared T. Werner, Marie C. Wicker, Ronald T. Wilkes, Audra H. Wilson, Andrew L. Withers, Justin J. Wolf, William E. Wongwai, Zachariah S. Wood, Krecynthia Wood, Alexis Wright, Anthony F. Yazzie, Jessica D. Zajicek, January G. Zamora, Damian Zavala, Javier R. Zubia.

